Украина ожидает прибытия шести кораблей с углем до конца года

В Аппарате Президента до конца 2021 года рассчитывают на прибытие в Украину около 6 судов с углем, далее суда ожидаются через 6-10 месяцев. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в программе «Свобода слова », сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день 2 корабля уже находятся под разгрузкой в портах, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря" , - сказал Шурма, добавив, что к концу года запасы угля достигнут 800 тыс. тонн.

Шурма отметил, что в Украине достаточная добыча угля для обеспечения достаточного количества топлива на складах тепловой генерации – до 1,3 млн. тонн в месяц. Кроме того, есть стабильный импорт из Польши в объеме 100-120 тыс. тонн в месяц.

"Для того чтобы возобновлять эти склады, мы ежемесячно будем импортировать от 6 до 10 кораблей" , - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что импортируют уголь холдинг ДТЭК и ПАО "Центрэнерго".