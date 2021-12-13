В Украине через неделю состоится саммит Люблинского треугольника

Саммит Люблинского треугольника на уровне президентов состоится 20 декабря в Украине, сообщает Укринформ.

«Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский встречаются 20 декабря в Украине в рамках Люблинского треугольника, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в нашем регионе», - написал в Twitter глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох.

Как отметил министр канцелярии президента РП, визит президентов Польши и Литвы также являются "выражением поддержки Украины в свете российского давления и провокаций".

"Обе страны поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины" , - подчеркнул Кумох.