Саакашвили разрешили есть без ограничений и назначили тренера
, сообщает Укринформ.
Проходящему курс реабилитации в условиях заключения Михеилу Саакашвили разрешили перейти на обычный режим питания и назначили ему тренера, чтобы он больше двигался. Об этом грузинским журналистам рассказала эндокринолог, член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.
Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, посетил Саакашвили 13 декабря для плановой проверки. Медики сочли лабораторные показатели политика удовлетворительными.
По их словам, на данный момент никаких опасных для жизни осложнений у Саакашвили не наблюдается: у него нет дефицита ни одного витамина, а с завтрашнего дня он перейдет на нормальное смешанное питание. Однако, по словам Гиоргадзе, Саакашвили слаб потому что очень мало двигается.
«Раньше он активно двигался. Сейчас он больше ленится и меньше двигается. Сегодня вечером он не согласился с большей физической активностью. Но мы получили его подтверждение, что он будет активнее вместе с методистом и будет выполнять задания, которые разработает для него врач-специалист», — пояснила гематолог, член консилиума Нино Шарашенидзе.