Саакашвили разрешили есть без ограничений и назначили тренера

, сообщает Укринформ.

Проходящему курс реаби ﻿ литации в условиях заключения Михеилу Саакашвили разрешили перейти на обычный режим питания и назначили ему тренера, чтобы он больше двигался.﻿ Об этом грузинским журналистам рассказала эндокринолог, член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.

Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, посетил Саакашвили 13 декабря для плановой проверки. Медики сочли лабораторные показатели политика удовлетворительными.

По их словам, на данный момент никаких опасных для жизни осложнений у Саакашвили не наблюдается: у него нет дефицита ни одного витамина, а с завтрашнего дня он перейдет на нормальное смешанное питание. Однако, по словам Гиоргадзе, Саакашвили слаб потому что очень мало двигается.