Минздрав вводит с апреля продажу антибиотиков только по е-рецепту

В Украине с 1 апреля 2022 года вводят отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту.﻿ Об этом в интервью в Гааге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида, сообщает Укринформ.

"...С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. И дальше до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту. Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства"... Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью" , - заявило должностное лицо.

Он также отметил, что в Украине сейчас развивается фармацевтическое страхование.