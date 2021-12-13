Зеленский утвердил назначение ряда судей

Зеленский утвердил назначение ряда судей
Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на должности судей местных судов. Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте Главы государства, сообщает Укринформ.

В частности, Наталья Алексашина назначена на должность судьи Автозаводского районного суда города Кременчуг Полтавской области.

Кроме того, глава государства назначил:

  • Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;
  • Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области;
  • Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска;
  • Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
  • Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области;
  • Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области;
  • Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской области.

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