Зеленский утвердил назначение ряда судей
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на должности судей местных судов. Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте Главы государства, сообщает Укринформ.
В частности, Наталья Алексашина назначена на должность судьи Автозаводского районного суда города Кременчуг Полтавской области.
Кроме того, глава государства назначил:
- Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;
- Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области;
- Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска;
- Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
- Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области;
- Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области;
- Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской области.