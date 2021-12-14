США пошли на уступки после переговоров Байдена с Путиным – Bloomberg

Наращивание российских войск возле украинских границ уже принесло некоторые выгоды президенту страны-агрессора Владимиру Путину. А некоторые дипломатические выходы, которые американский лидер Джо Байден предложил во время переговоров, могут "стереть суверенитет Украины", сообщает Обозреватель.

Как пишет Bloomberg, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что дипломатические меры поддержат Минский процесс, однако издание отмечает, что на деле тут есть риски.

"Подобные шаги могут позволить Путину "стереть дипломатией суверенитет Украины". Президент РФ уже давил на Белый дом с целью получить гарантии того, что Украина не сможет вступить в НАТО. Кроме того, российские дипломаты выступают за свое толкование Минских соглашений, согласно которому боевикам на Донбассе может быть предоставлена автономия, а российские войска останутся в регионе" , – поясняют журналисты.

Бывший представитель США в Украине Курт Волкер подчеркнул, что российский взгляд на обязательства Москвы по "Минску" означают "подрыв суверенитета" Украины и "награждает" Путина за вторжение на украинскую территорию в 2014 году. В то же время он обратил внимание, что Белый дом публично не описывал свои представления о Минских соглашениях, хотя и высказался за территориальную целостность Украины.

Также журналисты издания отмечают, что предложение России о консультациях с НАТО и возобновлению минского процесса может стать уступкой президенту РФ. А это позволит ему сделать вид, что Москва выступает "добросовестным участником мирных переговоров".

Кроме того, пишет Bloomberg, встречи с Россией на высоком уровне посеют сомнения в том, что Запад будет вступаться за Украину. Поэтому, ценой сдерживания Путина для Европы и США может стать независимость Украины.