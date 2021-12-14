До 500 фальшивок в месяц: заблокирована сеть по выдаче фейковых COVID-сертификатов

Служба безопасности Украины разоблачила новые сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов на Львовщине и Винниччине. По предварительным оценкам, злоумышленники "вакцинировали" на бумаге около 500 человек ежемесячно, сообщает Укринформ.

По данным пресс-центра СБУ, на Львовщине фальсификацией COVID-сертификатов занималась целая амбулатория. Злоумышленники систематически выдавали документы о вакцинации без фактического проведения прививки. По предварительной информации, медработники выдавали до 20 фальшивок ежедневно, работая в таком режиме в течение шести месяцев.

По данным следствия, схему организовали врачи одного из медучреждений области. Они вносили недостоверные данные о вакцинации в единую государственную систему учета «eHealth» без фактического проведения инъекций. К схеме привлекли и средний медперсонал заведения. В поиске «клиентов» были задействованы родственники, знакомые злоумышленников. Стоимость фейкового сертификата о вакцинации составляла от 2 тыс. до 3,5 тыс. гривен.

В СБУ отмечают, что сеть на Винниччине организовали врачи семейной медицины местных коммунальных учреждений здравоохранения. «Клиентов» находили среди пациентов, которые не желали вакцинироваться, а также через посредников.

В течение нескольких месяцев злоумышленники изготавливали ежедневно до 5 фейковых сертификатов. За изготовление фальшивки и внесение ложных сведений в электронную систему «eHealth» они брали от 3,5 тысячи до 7,5 тысячи гривен. Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.