Президенты Финляндии и США обсудили Украину

Президент Финляндии Саули Ниинисте в понедельник, 13 декабря, провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию у границы Украины и РФ, сообщает Корреспондент.

В первую очередь Ниинисте выразил соболезнования коллеге в связи с ураганами, которые накрыли Соединенные Штаты и стали причиной гибели десятков американцев, передает пресс-служба главы финского государства. Однако, отмечается, главным вопросом переговоров была Украина.

"Основной темой беседы была вызывающая беспокойство ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряженной ситуации" , - говорится в сообщении.

Как указано, этот разговор состоялся накануне переговоров Ниинисте и президента России Владимира Путина, намеченных на вторник.