Археологи обнаружили в Израиле руины синагоги

На берегу Галилейского моря на северо-востоке Израиля местные археологи обнаружили 2000-летнюю синагогу. Еврейский молитвенный дом был найден в древнем городе Магдала (упоминаемый в Библии как родина Марии Магдалины), сообщает Обозреватель.

Как рассказал Jewishpress, раскопки были проведены специалистами Хайфского университета. А находка пролила свет на социальную и религиозную жизнь евреев в регионе Галилеи в тот период времени.

Остатки 2000-летней синагоги на берегу Галилейского моря . Источник: University of Haifa

Найденная древняя синагога представляет собой широкое квадратное здание, построенное из базальта и известняка, с центральным залом и двумя дополнительными помещениями.

Стены центрального зала облицованы белой и цветной штукатуркой, а вдоль них стоит каменная скамья, также покрытая штукатуркой.

Одна из комнат в южной части зала, возможно, использовалась для хранения свитков. Внутри комнаты археологи обнаружили каменную полку, покрытую гипсом.

На этом месте исследователи также нашли глиняные свечи, формованные стеклянные чаши, монеты и керамическую посуду, используемые для очищения.

Обнаруженная синагога представляет собой большое квадратное сооружение. Источник: University of Haifa