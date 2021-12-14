Изменения в Налоговом кодексе не коснутся рядовых украинцев - ОП

Поправки в Налоговый кодекс, содержащиеся в принятом парламентом законопроекте №5600, не коснутся простых людей. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в программе «Свобода слова», сообщает Укринформ.

"Если посмотреть на структуру налогов, которая была изменена этим законом, там практически не было ни одного налога, который мог бы затронуть малого предпринимателя и рядового гражданина" , - сказал Шурма.

По его словам, изменения в первую очередь касаются ренты за добычу полезных ископаемых, что позволит изъять часть сверхприбылей недропользователей. Также основные изменения касаются аграрного сектора, имеющего значительный уровень тенизации. Остальные изменения в налоговом законодательстве Шурма назвал незначительными.

Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 30 ноября 2021 года приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).

Документ усовершенствует ряд положений Налогового кодекса, касающихся вопросов налогового администрирования, налога на прибыль предприятий, НДФЛ, НДС, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания компаний и физических лиц-предпринимателей по упрощенной системе налогообложения.