Две петиции против обязательной вакцинации набрали достаточно голосов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отреагировать на две петиции, направленные на отмену “принудительной” вакцинации, поскольку они набрали необходимое количество подписей. Соответствующие тексты размещены на сайте Офиса президента, сообщает Зеркало недели.

Первую из них создал Юрий Ахрамейко 27 сентября. Документ получил одобрение 25 444 людей и уже рассматривается. В тексте петиции автор просит президента отменить карантинные ограничения, так как они "бессмысленны".

"Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения. Оставить только вакцинацию для желающих и только на платной основе. Также мы требуем не вести статистику и не упоминать в новостях о коронавирусе. Уже давно и так понятно, что этим нами пытаются манипулировать, данными о больных и умерших, не соответствующими действительности. Очень много случаев, когда просят родственников умершего записать, что от ковида и за это предлагают вознаграждение и помощь в похоронах. Но пропаганда не действует на умных и образованных людей. Владимир Александрович, искренне надеюсь на Ваше собственное мнение и только Ваше вмешательство решит эту проблему. Сделаем это вместе! P.S. Если эта петиция наберет нужные 25 тысяч и Вы ее проигнорируете или с ответом в стиле, передам премьер-министру и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, мы все подписавшиеся будем считать, что у Вас нет своего мнения, вы не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром руководит закулисная мафия, а не здравый смысл" , - сказано в первой петиции.

Вторую петицию создал Дмитрий Зинькевич 23 сентября. Его просьбу поддержали 25121 подписантов. Она все еще ожидает рассмотрения.