Канада одобрила Китай в качестве организатора Олимпиады

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) от Канады Дик Паунд заявил, что не сожалеет о том, что Китай был выбран страной-хозяйкой зимней Олимпиады 2022 года, сообщает Зеркало недели.

"В том смысле, что выбрана такая принимающая страна, которая может организовать и отлично провести Игры, в Китае нет абсолютно ничего плохого", - сказал Паунд в интервью немецкому радио Deutschlandfunk.

Он добавил, что "это очень хорошая и очень организованная страна".

"Когда мы выбираем страну для проведения Игр, это не значит, что мы поддерживаем политические цели этой страны. Выбор делается исходя из важности страны как спортивной нации, и ее способности организовывать Игры на том уровне, которого сейчас ожидает мир" , - пояснил чиновник.

Паунд сообщил, что оргкомитет пекинской Олимпиады согласился разрешить спортсменам свободно выступать на пресс-конференциях по различным вопросам, в том числе по проблеме мусульманских меньшинств в китайском Синьцзяне.