Associated press обвинило спецслужбы США в слежке

Информационное агентство Associated press (AP) запросило у министерства внутренней безопасности (DHS) США объяснений по поводу использования секретных правительственных баз данных для слежения за международными террористами с целью расследования деятельности журналистов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в письме к главе DHS США Алехандро Майоркасу исполнительный редактор AP Джули Пейс потребовала у ведомства объяснить, почему имя журналистки AP Марты Мендосы проходило по базам данных в качестве "потенциального конфиденциального информатора" во время администрации Трампа, как указано в докладе генерального инспектора по внутренней безопасности.

"Это вопиющий пример того, как федеральное ведомство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов. Хотя действия, приведенные в докладе генерального инспектора, были предприняты во время предыдущей администрации, эта практика описывалась как обычная" , - цитирует агентство слова Пейс.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что специальное подразделение погранично-таможенной службы (CBP) США использовало конфиденциальные правительственные базы данных, предназначенные для отслеживания террористов, для расследования деятельности 20 американских журналистов, в том числе репортера AP.