Белый дом изучает усиление восточного фланга НАТО
Белый дом изучает отправку военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, сообщает РИА Новости.
На брифинге Псаки спросили, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО.
"Если вы посмотрите на 2014 году, многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить (военное) присутствие или же просили дополнительного ротационного развертывания (войск). Конечно, эта возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться в Украину", - сказала Псаки.