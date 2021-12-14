Белый дом изучает усиление восточного фланга НАТО из-за Украины

Белый дом изучает отправку военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, сообщает РИА Новости.

На брифинге Псаки спросили, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО.