Маск решил производить ракетное топливо из углекислого газа

Основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил о начале программы по использованию углекислого газа из атмосферы в качестве ракетного топлива, сообщает РИА Новости.

"SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо" , - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Предприниматель отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.