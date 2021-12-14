Минздрав Бразилии снова атаковали хакеры

Минздрав Бразилии подвергся второй хакерской атаке за последние четыре дня, сообщает РИА Новости.

"Кейрога сообщил, что минздрав снова подвергся хакерской атаке", - отмечает местный новостной портал со ссылкой на министра здравоохранения Марсело Кейрогу.

Изначально трудности с доступом к данным минздрава само ведомство объясняло "плановыми работами". Министр отметил, что атака была менее значительной.

Сайт министерства здравоохранения Бразилии 10 декабря был атакован хакерами, однако данные утеряны не были.