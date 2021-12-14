Минздрав Бразилии снова атаковали хакеры

Минздрав Бразилии снова атаковали хакеры

Минздрав Бразилии подвергся второй хакерской атаке за последние четыре дня, сообщает РИА Новости.

"Кейрога сообщил, что минздрав снова подвергся хакерской атаке", - отмечает местный новостной портал со ссылкой на министра здравоохранения Марсело Кейрогу.

Изначально трудности с доступом к данным минздрава само ведомство объясняло "плановыми работами". Министр отметил, что атака была менее значительной.

Сайт министерства здравоохранения Бразилии 10 декабря был атакован хакерами, однако данные утеряны не были.

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