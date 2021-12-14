США обвинили жителей Румынии в краже топлива с военной базы

В Минобороны США подтвердили хищение топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии, сообщает Газета.ru.

Кражи осуществлялись в течение четырех лет. При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в произошедшем сами Соединенные Штаты.

«Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой» , — заявил глава румынского военного ведомства.

В конце ноября стало известно, что группа граждан Румынии украла с американской военной базы на юго-востоке государства дизельное топливо на сумму около $2 млн.

Как сообщили в правоохранительных органах страны, несколько человек создали на румынской территории преступную группировку, которая с 2017 года воровала дизельное топливо, принадлежащее правительству Соединенных Штатов, на американской военной базе «Михаил Когэлничану», а также из районов, предназначенных для проведения тактических военных учений в уезде Констанца. В итоге по этому делу было задержано семь человек.

В частности, преступники крали топливо из генераторов, которые обслуживают определенные зоны на этой военной базе США.