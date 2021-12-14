Глава ВОЗ предупредил о новых кризисах после пандемии

После завершения пандемии коронавируса человечество столкнется с усугубленными бедностью, голодом, неравенством, болезнями, изменением климата и другими кризисами, сообщает Корреспондент.

Такой прогноз в понедельник, 13 декабря, озвучил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Выступая на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, гендиректор ВОЗ призвал государства "содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".

Гебрейесус отметил, что пандемия COVID-19 стала ярким примером тому, что "если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все", в связи с чем он призывает мировое сообщество относиться к здравоохранению "не как к затрате, а как к инвестиции в наше общее будущее".