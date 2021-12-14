Украина не конечная цель Путина - Резников

В случае нападения России на Украину война придет на весь европейский континент. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии изданию Politico, сообщает Корреспондент.

По мнению главы Минобороны, Украина не является конечной целью президента РФ Владимира Путина. После вторжения на наши земли он направит российскую армию в Европу, чтобы показать, "на что способна Россия".

"Мы всего лишь часть, квадрат на шахматной доске больших российских амбиций" , - отметил Резников.

При этом он уточнил, что полномасштабное столкновение российской и украинской армий станет настоящей катастрофой для обеих сторон.

"Это будет украинская кровь, это будет российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа" , - сказал министр.

В ходе беседы Резников выразил уверенность, что 200 тысяч украинских резервистов, 400 тысяч ветеранов войны на Донбассе и еще около 250 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины будут бороться с агрессором, "чтобы защитить свои земли, жизни и будущее своих детей".