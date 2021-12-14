Курс валют НБУ на 14 декабря

Курс валют НБУ на 14 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 13 декабря, понизился до уровня 26.88 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.33 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.66 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 35.63 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 9 коп до 29.13 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.56 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.884600 --0.14
EUR Евро 30.327200 --0.125
RUB Рубль 0.366060 --0.002
GBP Фунт стерлингов 35.632800 --0.061
CHF Швейцарский франк 29.127400 --0.085
PLN Польский злотый 6.563800 --0.035

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