Ляшко подтвердил выделение $150 млн от Всемирного банка

Украина получит от Всемирного банка дополнительные 150 млн долларов на преодоление пандемии, сообщает Укринформ.

Согласно информации пресс-службы Министерства здравоохранения, совместный проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», реализуемый Минздравом Украины и Всемирным банком, получит дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов.

Соответствующее соглашение о предоставлении займа подписали министр здравоохранения Виктор Ляшко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

«Мы высоко ценим поддержку, которую Всемирный банк оказывает правительству Украины. Эти средства помогут в дальнейшей борьбе с COVID-19, а также в укреплении национальной системы здравоохранения. Дополнительное финансирование дает новые возможности для приобретения вакцины и ускорения темпов вакцинации. Никто не может быть защищен, пока не защищены все. Именно равномерный доступ к вакцинации поможет нам сдержать распространение вируса и преодолеть пандемию, чтобы вернуться к привычной жизни» , - отметил Ляшко.

Правительство Украины направит 120 млн долларов на закупку вакцин, еще на 30 млн долларов будут профинансированы важные направления расширения кампании по вакцинации: развитие информационных технологий, коммуникация с широким кругом общественности, закупка специализированного оборудования для холодовой цепи и безопасное обращение с медицинскими отходами.