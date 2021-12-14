Украина усиливает сотрудничество с Эстонией по защите границ

Украина и Эстония усиливают сотрудничество в сфере защиты границ, сообщает Укринформ.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Каймо Кууском, советником президента Эстонии по вопросам безопасности Лиис Муре и заместителем главы миссии посольства Эстонии Маргусом Герингом, передает пресс-служба МВД.

Как отмечается, стороны обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе и пути взаимодействия в случае дальнейшей эскалации ситуации. Замглавы МВД Украины проинформировала о мерах, предпринимаемых министерством для укрепления границ. Акопян сказала, что вопрос безопасности границы является приоритетом для украинских властей.

«Мы высоко ценим политическое партнерство с Эстонской Республикой и надеемся, что сотрудничество между двумя странами на протяжении многих лет будет только улучшаться. Благодарны эстонским партнерам за постоянную и целенаправленную поддержку, направленную на развитие системы МВД, ее реформирование и усиление” , - заявила заместитель министра.

В свою очередь эстонские партнеры предложили свою поддержку в вопросе усиления безопасности границ Украины. Стороны договорились об активизации сотрудничества между министерствами, особенно в сфере кибербезопасности и стратегических коммуникаций.

По словам заместителя министра, планируется, что Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Госпогранслужба совместно с представителями местных администраций, СБУ и ВСУ примут участие в межсекторных кризисных учениях, связанных с национальной устойчивостью в разрезе информационной безопасности, кризисной и стратегической коммуникации. Мероприятия пройдут в 8 городах: Мариуполе, Сумах, Херсоне, Николаеве, Харькове, Днепре, Одессе и Запорожье.

Кроме того, в январе 2022 года планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между МВД Украины и Международным центром обороны и безопасности Эстонии (ICDS) в рамках эстонско-украинской программы "Устойчивая Украина".

Участники встречи отдельно остановились на сотрудничестве по развитию направления стратегических коммуникаций. В частности, партнеры подтвердили готовность направить в Министерство внутренних дел Украины эксперта по стратегическим коммуникациям МВД Эстонской Республики для проведения тренингов и консультаций.