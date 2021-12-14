В Венгрии зафиксировали первые случаи "Омикрона"

В Венгрии выявили первые случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 Омикрон. Об этом заявила главный санврач Венгрии Сесилия Мюллер, сообщает Укринформ.

"Штамм Омикрон обнаружили в Венгрии" , - цитирует издание Синьхуа слова Мюллер.

По ее словам, новый штамм был обнаружен у двух человек.

"Пока это все выявленные случаи, но штамм уже распространен в Европе, поэтому его появление в Венгрии не удивляет" , - отметила эксперт.

Она добавила, что Омикрон обнаружили у супружеской пары.