В Венгрии зафиксировали первые случаи "Омикрона"
В Венгрии выявили первые случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 Омикрон. Об этом заявила главный санврач Венгрии Сесилия Мюллер, сообщает Укринформ.
"Штамм Омикрон обнаружили в Венгрии", - цитирует издание Синьхуа слова Мюллер.
По ее словам, новый штамм был обнаружен у двух человек.
"Пока это все выявленные случаи, но штамм уже распространен в Европе, поэтому его появление в Венгрии не удивляет", - отметила эксперт.
Она добавила, что Омикрон обнаружили у супружеской пары.