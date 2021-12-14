Лечение зубов под наркозом ребенку: ответил доктор Комаровский

Введение в общий наркоз, а не седация (седация в стоматологии представляет собой погружение пациента в состояние физического и эмоционального расслабления, иногда даже даже сна) при лечении зубов у детей очень беспокоит родителей. Можно ли вводить детей в состояние общего наркоза при лечении зубов, объяснил детский врач Евгений Комаровский, сообщает Сегодня.

Использование состояния общего наркоза в детской стоматологии – это общепринятая мировая практика. Человеку, который обращается за медицинской помощью, не должно быть больно – отметил кандидат медицинских наук.

Поэтому фраза "потерпите" – абсолютно недопустима в медицине 21 века, объяснил Евгений Комаровский.

Если вам больно в кабинете у врача, то вы явно не находитесь в стране с цивилизованной медициной.

Сейчас есть огромное количество вариантов препаратов для современного введения в состояние наркоза. Врачи знают, как это правильно делать, используя системы наблюдения, создавая специальные условия, своевременно реагируя в случае возникновения осложнения и так далее.