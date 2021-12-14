Путин готовится к переговорам с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря 2021 года проведут переговоры в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу" , - информирует пресс-служба Кремля.

Планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, добавили в Кремле.

Ранее в понедельник о предстоящих переговорах сообщил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Других подробностей китайская сторона не приводила.