Кому надо повторно подать документы на субсидию

Большинству гражданам Украины переназначили субсидии на коммунальные услуги автоматически. Некоторым украинцам все же придется повторно подать документы, сообщает УНИАН.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам". По ее словам, переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации.

"Исключением были случаи, когда необходимо предоставить или подтвердить те, или иные данные, которые могли измениться. К примеру, если получатель субсидии ранее не предоставлял свои банковские реквизиты для перечисления монетизированной субсидии" , – объяснила глава Минсоцполитики.

При этом она отметила, что подтвердить право на субсидию должны:

украинцы, которые получали ее по фактическому месту жительства;

украинцам, которым она назначалась без учета зарегистрированных членов семьи, но не проживающих по месту регистрации.