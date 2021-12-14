На Москву обрушился сильнейший за 30 лет снегопад

На Москву обрушился мощный снегопад. В российской столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Подобного снегопада в этот день в городе не наблюдалось почти 30 лет, сообщает РИА Новости.

За сутки в Москве выпало 56 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы осадков. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали девять миллиметров.

По состоянию на утро 14 декабря из-за сильного снегопада более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Поскольку снег идет еще с вечера москвичам заранее порекомендовали отказаться во вторник от поездок на автомобилях.