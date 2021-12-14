В глубинах Тихого океана сняли причудливую рыбу

В водах Тихого океана у побережья Калифорнии исследователи заметили причудливую рыбу с полупрозрачной головой, из которой видны светящиеся зеленые глаза, сообщает novyny.live.

Как отмечается, похожую на пришельца рыбу обнаружили ученые Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей с помощью дистанционно управляемого транспортного средства. Это глубоководное существо называют ячменной рыбой.

Тело данной рыбы в основном темное. В месте обычно расположены глаза, у нее есть два небольших углубления. Сами же ее глаза представляют собой два светящихся зеленых шара и расположены они несколько выше.

Благодаря такому положению глаз рыба может сканировать воду поверх себя в поисках пищи, поскольку обитает она очень глубоко.

Острое зрение у этих рыб, как утверждают биологи-эволюционисты, появилось из-за суровых условий обитания, куда не может попасть солнечный свет. Морские биологи также обнаружили, что они используют большие плоские плавники, чтобы оставаться неподвижными в воде.

Окружающим существам сложно заметить этих рыб в воде. Ячменная же рыба способна удачно охотиться на мелкую рыбу: когда нужный кусок найден, она нападает из темноты и быстро поглощает свою добычу.