Ломаченко возглавил рейтинг по точности силовых ударов

Украинский боксер точнее всех наносит силовые удары. По этому показателю он опередил самого Сауля Альвареса, сообщает Сегодня.

Бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко недавно уверенно победил Ричарда Комми. И возглавил рейтинг лучших боксеров мира по точности силовых ударов.

48,4% силовых ударов Ломаченко прочувствовали на себе его соперники. На втором месте Джервонта Дэвис с показателем 47,7%. В тройку попал Теренс Кроуфорд – 47%.

А вот лучший боксер вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес на четвертой позиции (46,6%).

Updated Power Conn. Pct. Leaders – All Fighters Lomachenko 48.4% Tank Davis 47.7% Crawford 47.0% Canelo 46.6% Thurman 46.6% Spence 46.3% Benavidez 46.0% Loma landed 58.2% vs Commey — CompuBox (@CompuBox) December 13, 2021

Отметим, Василий Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа.