Ломаченко возглавил рейтинг по точности силовых ударов

Ломаченко возглавил рейтинг по точности силовых ударов

Украинский боксер точнее всех наносит силовые удары. По этому показателю он опередил самого Сауля Альвареса, сообщает Сегодня.

Бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко недавно уверенно победил Ричарда Комми. И возглавил рейтинг лучших боксеров мира по точности силовых ударов.

48,4% силовых ударов Ломаченко прочувствовали на себе его соперники. На втором месте Джервонта Дэвис с показателем 47,7%. В тройку попал Теренс Кроуфорд – 47%.

А вот лучший боксер вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес на четвертой позиции (46,6%).

Отметим, Василий Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа.

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