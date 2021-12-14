Ломаченко возглавил рейтинг по точности силовых ударов
Украинский боксер точнее всех наносит силовые удары. По этому показателю он опередил самого Сауля Альвареса, сообщает Сегодня.
Бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко недавно уверенно победил Ричарда Комми. И возглавил рейтинг лучших боксеров мира по точности силовых ударов.
48,4% силовых ударов Ломаченко прочувствовали на себе его соперники. На втором месте Джервонта Дэвис с показателем 47,7%. В тройку попал Теренс Кроуфорд – 47%.
А вот лучший боксер вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес на четвертой позиции (46,6%).
Отметим, Василий Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа.