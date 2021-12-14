Российская певица Нюша родила второго ребенка: первые детали

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) во вторник, 14 декабря, родила сына. Для 31-летней артистки это второй ребенок – она уже воспитывает 3-летнюю дочь Симбу, сообщает Обозреватель.

Роды прошли в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил Telegram-канал. Отметим, что еще 13 декабря певица делилась в своем Instagram-аккаунте селфи и фото с животом.

"Каждый момент – это чудо" , – подписала она снимки на английском языке.

Нюша в день перед родами. Источник: Instagram-страница nyusha_nyusha

Впервые Нюша стала мамой в 2018 году. Девочка, названная необычным именем – Симба – родилась от мужа звезды Игоря Сивова. Он также является отцом второго ребенка певицы.