Нормандская тройка: почему встреча может состояться без Путина

Подготовка встречи руководителей Германии, Украины и Франции без участия российского президента может иметь два объяснения. Либо украинский дипкорпус хочет сделать приятное Зеленскому, либо в Берлине "похоронили" нормандский формат и даже не видят смысла скрывать этот факт, что ставит перед Украиной новый вызов, сообщает Depo.ua.

Украинско-российский конфликт остается одной из центральных тем не только американо-российских отношений, но и европейской международно-политической жизни. В частности сегодня о нем поговорят на встрече министров иностранных дел ЕС. Хотя, учитывая тот факт, что глава европейской дипломатии Жозеп Борель анонсировал, что разговор "в значительной степени будет продолжением дискуссии G7", есть все основания подозревать, что и сегодняшние результаты будут аналогичными. Проще говоря, у нас будет очередное обращение относительно того, что "цена агрессии будет очень высокой", а санкции против России будут просто беспощадными. Без каких-либо дополнительных уточнений.

Более интересным является свежее заявление украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Который сообщил, что посольство Украины в Германии и МИД сейчас готовят вроде как "нормандскую встречу" президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Но без Владимира Путина. Который, скорее всего, в ответ на приглашение снова никуда не приедет.

Конечно, можно предположить, что посол Мельник просто пытается сделать приятное руководству, то ли обещая, то ли действительно готовя декоративный саммит, на котором Зеленский встретится с двумя европейскими чиновниками, скажет сам и услышит от собеседников много правильных слов, сделает несколько хороших селфи - после чего уедет домой, рассказывать о международной поддержке Украины.

Но есть и другой вариант. В тексте коалиционного соглашения нового немецкого парламентского большинства словосочетание "нормандский формат" просто отсутствует. Это вполне может быть реакцией на тот факт, что на протяжении почти двух лет Москва этот формат фактически игнорировала. В то же время предпочитая контакты между Кремлем и Белым Домом. По всей вероятности, новое немецкое правительство намерено просто самоустраниться от недейственного формата, прекратив бессодержательные обращения к Путину, которые широко практиковала Ангела Меркель в последние месяцы на должности канцлера. И отдать эту не слишком перспективную дипломатическую проблему на откуп Вашингтону, продолжая встречаться с украинским руководителем.

Чем обернется для Украины подобное развитие дел? С одной стороны, контакты по линии Байден-Путин, по крайней мере, существуют в реальности, в отличие от двух лет как мертвого нормандского формата. И, ведя переговоры с Россией с точки зрения ключевого игрока на глобальной шахматной доске, Вашингтон не боится продавать Украине оружие или усиливать нашу армию с помощью инструкторов, учебных программ или совместных учений — пусть даже и для усиления собственной переговорной позиции. И арсенал влияния на Россию у США неизмеримо шире.

Но проблема в том, что на разговоры Байдена и Путина Зеленского не приглашают. Вашингтон и Москва будут говорить об Украине без Украины — пусть даже пересказывая Зеленскому содержание тех разговоров через два-три дня после того, как они состоялись. И возвращение полной субъектности нашего государства в этих переговорах будет для украинской дипломатии задачей может быть даже более сложной, чем масштабная фотосессия для Зеленского с Макроном и Шольцом.