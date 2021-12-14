Винницкая и Хмельницкая области перейдут в "желтую" зону

Винницкая и Хмельницкая области завтра, 15 декабря, выходят из "красной" карантинной зоны. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей" , - написал он.

Он напомнил, что с 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.