Изменения в Налоговый кодекс и новый праздник: повестка дня ВР

Сегодня, 14 декабря в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание, во время которого парламентарии рассмотрят изменения в Налоговый кодекс и еще ряд законопроектов. Об этом, со ссылкой на повестку дня Рады, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

В частности, народные депутаты завершат рассмотрение проектов постановлений, которые предлагают отменить принятие закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Так, заседание начнется с рассмотрения постановлений об отмене решения Верховной Рады от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят законопроекты: