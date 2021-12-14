Ани Лорак сверкнула бедрами в откровенном платье

Недавно Каролина очаровала соцсети ярким аутфитом на премии "Золотой граммофон", но совсем скоро звезда сменила образ на более откровенный, сообщает Сегодня.

На фото, которое певица опубликовала в Instastories, она позирует в черном мини с вырезом на бедре и глубоким декольте. Неужели артистка отказалась от белья ради этого наряда?

Ани Лорак позирует в откровенном платье / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Стройные ноги Ани Лорак подчеркнули длинна платья и босоножки на каблуках. И хотя глядя на певицу в таком наряде становится прохладно, стоит отметить, что выглядит Лорак потрясающе.