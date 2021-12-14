Турция и Армения начали примирение с запуска чартеров

Турция и Армения восстановят чартерные рейсы между странами. Об этом объявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе обсуждениях бюджета в Великом национальном собрании Турции, ссылаясь на местный телеканал, сообщает РБК.

"Мы начнем чартерные рейсы в Ереван, столицу Армении", — рассказал он.

Кроме того, министр добавил, что стороны также намерены назначить представителей для процесса нормализации двусторонних отношений.

Граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года. Попытка запустить процесс нормализации отношений между странами была запущена в 2008 году, когда президентом Армении был Серж Саргсян.

В 2009-м стороны подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двухсторонних отношений. Оба документа должны были быть ратифицированы парламентами Турции и Армении, однако этого не произошло до сих пор.