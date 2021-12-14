Nike приобрела компанию, выпускающую виртуальные кроссовки

Компания Nike объявила о приобретении RTFKT Studios, которую она называет "ведущим брендом, который использует передовые инновации для создания предметов коллекционирования нового поколения, сочетающих культуру и игры". Эта компания выпускает виртуальную обувь для метавселенных, сообщает Лига.net.

В феврале этого года в сотрудничестве с художником-подростком FEWOCiOUS компания RTFKT продала 600 комплектов обычных кроссовок в паре с виртуальными всего за шесть минут, заработав на этом $3,1 млн.

Объявляя о сделке – не раскрывая, сколько она потратила, – Nike разместила логотип RTFKT в виде молнии рядом с собственными известными торговыми знаками "галочки", Jumpman и Converse.