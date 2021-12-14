Под Радой начали протестовать "ФОПы"

На площади перед Верховной Радой начался протест "ФОПов". Предприниматели требуют от парламентариев принятия законопроект 6376.

Об этом сообщает﻿ Политика Страны в Telegram.

Данным законопроектом предлагается отсрочить до 1 января 2023 года сроки расширенного применения РРО плательщиками единого налога.

К слову, протестующие представляют крыло которое откололось от основного протестного движения “SaveФОП”, которое возглавляет Сергей Доротич.

По утверждению Доротича, отколовшееся крыло пошло на договоренности с Офисом президента. Доротич и его сторонники требуют отмены расширенного применения РРО, а те кто сегодня протестует под ВР согласны на отсрочку расширенного применения РРО.