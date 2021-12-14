Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Сегодня, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил пожарных и военных, ученых, инженеров и рабочих, а также представителей других профессий, которые участвовали в событиях 1986 года и сегодня продолжают держать станцию под контролем.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ Офиса Президента.

"Доли радиоактивных веществ, попавших наружу в результате аварии на четвертом реакторе АЭС, к сожалению, будут распадаться еще долгие годы. Но человеческая память и уважение героям Чернобыля за их подвиг и самопожертвование не ограничены во времени и будут жить вечно", – отметил Глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду, что внесенные в Верховную Раду Украины законопроекты, которые должны урегулировать пробелы и коллизии, которые существуют в социальной защите ликвидаторов аварии, будут приняты в ближайшее время.