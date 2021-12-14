ВОЗ ожидает роста числа смертей из-за штамма "омикрон"

ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма, заявили в пресс-службе организации, сообщает РИА Новости.

"По мере увеличения числа случаев <...> во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей" , — добавили собеседники агентства.

Накануне Великобритания сообщила о первом летальном исходе от "омикрона".

"Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно" , — считают в ВОЗ.

Более подробные данные о тяжести "омикрона" могут появиться в ближайшие недели: должно пройти время между инфицированием и последствиями.