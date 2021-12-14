США показали Путину два пути разрешения конфликта с Украиной

США предложили президенту РФ Путину два четких пути разрешения конфликта с Украиной﻿. Об этом сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп, сообщает РБК-Украина.

"Дальнейшая агрессия против Украины повлечет за собой чрезвычайно высокие затраты для России, потому что мы примем решительные меры, которые мы намеренно не применяли раньше, или альтернативу, которой являются диалог и дипломатия. Мы очень надеемся, что Путин выберет второй путь" , — сказал Лангенкемп.

Дипломат добавил, что США будут делать выводы не по словам, а по реальным действиям, которые РФ предпримет в ближайшие недели.