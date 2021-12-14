ВР упростила получение гражданства иностранцам
Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Об этом, ссылаясь на трансляцию заседания парламента, сообщает Украинская правда.
За проект закона №5630 во втором чтении проголосовали 285 народных депутатов.
Им вносят изменения в закон "О гражданстве Украины" об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Этот законопроект направлен на реализацию указа президента от 13 августа 2019 года "Вопросы упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие или участвующими в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям через политические убеждения" (№594/2019).
В первом чтении его приняли 2 ноября этого года.