В Киеве украсили главную новогоднюю елку страны
В Киеве на Софийской площади уже нарядили главную новогоднюю елку страны. Соответствующее фото опубликовал Алексей Гончаренко в Telegram.
"Главная елка страны уже украшена", - написал депутат от "Евросолидарности".
Традиционно елку зажигали 19 декабря, в День Святого Николая. Но в этот раз ее будут зажигать раньше.
Как пояснили "Сегодня" организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.
"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", - сообщили нам организаторы.