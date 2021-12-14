В Киеве украсили главную новогоднюю елку страны

В Киеве на Софийской площади уже нарядили главную новогоднюю елку страны. Соответствующее фото опубликовал Алексей Гончаренко в Telegram﻿.

"Главная елка страны уже украшена", - написал депутат от "Евросолидарности".
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t.me/oleksiihoncharenko

Традиционно елку зажигали 19 декабря, в День Святого Николая. Но в этот раз ее будут зажигать раньше.

Как пояснили "Сегодня"﻿ организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", - сообщили нам организаторы.

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