Водителей предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана доверчивых водителей. Так, в последнее время страховые компании все чаще стали фиксировать подставные дорожные аварии. Злоумышленники специально устраивают небольшие ДТП, чтобы за чужой счет отремонтировать старые повреждения автомобиля, сообщает Today.ua.

Эксперты считают, что новой вид мошенничества начал распространяться из-за того, что на дорогах появились камеры автофиксации нарушений ПДД. Под их постоянным контролем имитировать ДТП сложно. Именно поэтому мошенники начали подставлять свои автомобили под настоящий удар.

Для этого злоумышленники выбирают участки дороги, где ограничена скорость. Зачем? Ответ очевиден. Чтобы свести к минимуму риск травмирования. Ведь при настоящем ударе всегда есть риск травмы. Чаще всего под удар подставляют старые автомобили.

Страховые компании утверждают, что один и тот же автомобиль может несколько раз быть фигурантом такой мошеннической схемы. Страховщикам приходится доказывать факт мошенничества, а это очень сложно.

В результате страховые компании вынуждены тратить много времени на то, чтобы расследовать все обстоятельства ДТП. Часто факт мошенничества невозможно доказать, и тогда страховым компаниям приходиться платить.