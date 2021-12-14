Вышел трейлер фильма "Фантастические твари: тайны Дамблдора"

Премьера фильма в Украине запланирована на 14 апреля следующего года. В Великобритании он выйдет на экраны 8 апреля, а в США - 15 апреля, сообщает Корреспондент.

В Сети появился первый полный трейлер фильма Фантастические твари: тайны Дамблдора. Ролик появился на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine.

По сюжету, профессор Альбус Дамблдор, роль которого исполняет Джуд Лоу будет бороться с могучим темным волшебником Геллертом Гриндельвальдом. Последний прилагает все усилия для захвата контроля над магическим миром. Также зрители увидят магиозоолога Ньюта Скамандера. Он возглавил бесстрашную команду волшебников, волшебниц и одного храброго магловского пекаря.

Режиссером американско-британского фэнтези стал Дэвид Йейтс. Фильм построен на основе сценария британской писательницы Джоан Роулинг и сценариста Стива Кловза.

Фантастические твари: тайны Дамблдора - это приквел серии фильмов о Гарри Поттере и третья часть серии фильмов Фантастические звери. Всего их должно быть пять.