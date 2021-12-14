Одна из студий телеканала "Рада" будет в ВР - источник

Запуск обновлённого телеканала "Рада" намечен на завтра, 15 декабря, а одна из студий будет находиться в парламенте.

По информации источников "Страны﻿", ведущим праймового ток-шоу на канале "Рада" будет блогер Сергей Иванов, а дневные и утренние ток-шоу будут вести бывшие ведущие телеканала ZIK Назар Довгий и Артём Бибик.

"Запуск в среду, а технически канал не совсем готов, АСБ не достроен" , — заявил источник.

Также он добавил, что у журналистов канала "Рада" будут специальные костюмы, чтобы депутаты отличали их от других СМИ.

Как сообщил Андрей Павловский﻿, одна из студий обновлённого телеканала "Рада" будет находиться в стенах парламента. Ее устанавливают в кулуарах на втором этаже.

t.me/pavlovskynews

t.me/pavlovskynews

t.me/stranaua

Парламентский телеканал "Рада" и газета "Голос Украины" получат из госбюджета в 2022 году дополнительные 320 млн. грн. Такую сумму согласовал бюджетный комитет. Ранее телеканалу уже были выделены на 2022 год 58 млн грн.