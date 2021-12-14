Президент Турции совершит визит в Украину - Кулеба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".
По его словам, визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.
"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - отметил Дмитрий Кулеба.