Срок COVID-сертификата после третьей дозы не продлят – Минздрав

Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям с медицинскими показаниями. Об этом, ссылаясь на брифинг главного санврача Украины, заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию и пациентах с рядом других иммунодефицитных состояний. Теперь они смогут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы", – пояснил Кузин.

По словам Кузина, для того, чтобы получить дополнительную дозу, необходимо обратиться к семейному или профильному врачу.