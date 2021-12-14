Экс-нападающий "Шахтера" о скандале с участием Селезнева
Бывший футболист донецкого "Шахтера" Андрей Воробей высказался по поводу угроз Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива. Он осуждает действия форварда Минаю, сообщает 24 Канал.
Экс-футболист отметил, что провокации были всегда, однако, спортсменам не стоит на это реагировать. Он подчеркнул, что Селезнев должен сдержаннее себя вести.
"Я к этому отношусь отрицательно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда довольны, есть недовольны. И всегда будут провокации. Тем более, Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какой-то деревни", – сказал Воробей.
Бывший игрок "горняков" добавил, что форварду Минаю все же следует взвешивать всю информацию и не делать поспешных заявлений.
"Всегда его исподтишка будут снимать. С трибун его будут провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе какой-то пиар. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а чуть-чуть взвешивать всю информацию", – подытожил экс-футболист.