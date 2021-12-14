Экснападник Шахтера о скандале с участием Селезнева

Бывший футболист донецкого Шахтера Андрей Воробей высказался по поводу угроз Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива. Он осуждает действия форварда Минаю, сообщает 24 Канал.

Эксфутболист отметил, что провокации были всегда, однако, спортсменам не стоит на это реагировать. Он подчеркнул, что Селезнев должен сдержаннее себя вести.

"Я к этому отношусь отрицательно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда довольны, есть недовольны. И всегда будут провокации. Тем более, Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какой-то деревни", – сказал Воробей.

Бывший игрок "горняков" добавил, что форварду Минаю все же следует взвешивать всю информацию и не делать поспешных заявлений.